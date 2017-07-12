В Рязани стартовал чемпионат ЦФО по стрельбе из лука

В чемпионате примут участие более 70 спортсменов из 12 регионов страны.

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В среду, 12 июля, в Рязани состоялось торжественное открытие чемпионата ЦФО по стрельбе из лука. Мероприятие прошло на лучно-арбалетном стрельбище в районе Лесопарка. В чемпионате примут участие более 70 спортсменов из 12 регионов: Владимирской, Московской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Тульской областей, а также республик Марий Эл и Чувашия, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В чемпионате примут участие около 20 спортсменов из Рязанской области. Спортсмены соревнуются в олимпийских дистанциях 70 метров в классическом луке и 50 метров в блочном луке.

Во время церемонии открытия рязанка Екатерина Балашова получила удостоверение мастера спорта, а вице-президент Федерации стрельбы из лука Рязанской области Игорь Горшков был награждён почётной грамотой.

Замминистра молодёжной политики, физической культуры и спорта региона Павел Гамзин пожелал спортсменам точных выстрелов и, чтобы стрелы всегда попадали в ту цель, которую ребята себе наметят.

Победители и призёры турнира выступят на чемпионате России по 3D стрельбе из лука и в сентябре на первенстве России в Калининграде.

Чемпионат продлится до 14 июля. 13 июля пройдут личные соревнования, 14 июля – командные.