В Рязани прошли соревнования по стендовой стрельбе

Все спортсмены тренируются под руководством Миронова В.И. на стенде РООиР «Снегири».

Главная новость

В четверг, 23 февраля, под Рязанью прошло личное первенство области по стендовой стрельбе, посвящённое Дню защитника Отечества, собравшее сильнейших стрелков.

Соревнования проходили по стрелковым видам, включённым в Олимпийскую программу.

В результате места распределились следующим образом: в дисциплине «СКИТ с-3»: 1-е место - Дмитрий Редичкин (Рязанское общество ); 2-е место Иван Кирьянов (Скопинское общество); 3-е место Алексей Жеглов (Рыбновское общество).

В дисциплине «ТРАП т-3» среди мужчин сильнейшим был кандидат в мастера спорта – Иван Миронов (Спасское общество); 2-е место занял Роман Ермаков (Рязанское общество); 3-е место – Александр Камнев (Спасское общество).

Традиционно для области в «ТРАПе» соревновались не только мужчины, но и девушки-юниоры: 1-е место заняла Мария Бойкова (Рязанское общество); 2-е место – Серегина Соня (Рязанское общество). Причём Мария Бойкова в общем зачёте разделила 2-е место с Романом Ермаковым, за борьбой которых на прошедших в августе прошлого года соревнованиях следило всё стрелковое сообщество, тогда Мария победила в дуэли первым выстрелом.