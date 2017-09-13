В Рязани прошла Спартакиада работников СМИ

Участники Спартакиады, уложившиеся в нормативы и сдавшие все тестовые испытания, смогут получить значки ГТО уже в октябре.

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В среду, 13 сентября, в спортивном манеже «Юность» состоялась первая Спартакиада работников СМИ Рязани. В ней приняли участие представители отдела по связям со СМИ администрации города Рязани, следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, газет «Рязанские ведомости», «Комсомольская правда» и РИА «7 новостей».

Со словами приветствия к работникам СМИ обратилась начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.

– Сегодня вы – первооткрыватели. Вы нас всегда спрашиваете, что такое ГТО , как можно зарегистрироваться, что нужно сдать, сколько ступеней имеет, насколько это вообще для человека нужно и насколько это выполнимо. Сегодня вам предоставляется возможность прочувствовать это всё на себе, – сказала Кащеева.

Участники Спартакиады, уложившиеся в нормативы и сдавшие все тестовые испытания, смогут получить значки ГТО уже в октябре.