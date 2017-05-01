В Рязани прошла Первомайская демонстрация

Под громкие крики «УРА!» и «Да здравствует Первомай» люди с удовольствием прошли по центральным улицам города, размахивая шарами и плакатами, самодельными и живыми цветами.

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В понедельник, 1 мая, в Рязани прошла Первомайская демонстрация. Колонна стартовала на площади Победы и завершила своё шествие на площади Ленина.

Представителей рязанских промышленных предприятий и заводов, вузов, сузов, школ и детских садов, политических партий, учреждений культуры и здравоохранения, предприятий сферы услуг приветствовали на главной трибуне города врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, вице-губернатор Сергей Филимонов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава Рязани Владислав Фролов, глава администрации города Рязани Олег Булеков, почётные граждане города Рязани.

Под громкие крики «УРА!» и «Да здравствует Первомай» люди с удовольствием прошли по центральным улицам города, размахивая шарами и плакатами, самодельными и живыми цветами.