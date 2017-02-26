В Рязани прошёл первый день танцевального фестиваля "Репутация"

За первый день фестиваля на сцене рязанского театра драмы успели станцевать 72 команды.

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В субботу, 25 февраля, в Рязани стартовал третий межрегиональный фестиваль современного танца "Репутация". Более 1000 участников из разных городов России собрались в Рязанском театре драмы, чтобы побороться за звание лучших танцоров.Рязань, Москва, Балашиха, Ростов-на-Дону, Донской, Ярославль, Иваново, Подольск, Серпухов,Воскресенск, - и это далеко не полная география участников фестиваля этого года. Призовой фонд фестиваля составляет 150 000 рублей, не считая специальных призов и подарков от партнёров "Репутации".Программа первого дня "Репутации" выдалась насыщенной: члены жюри оценили 72 танцевальных номера в четырёх номинациях (Street Show Kids, Street Show Juniors, Best Dance Solo/Best Dance Duet, Best Dance Show). Конкурсные номера перемежались с короткими флеш-мобами. Зрителям пришлось и манекенов изображать, и создавать "звёздное небо" с помощью телефонных фонариков. А безграничная фантазия российских хореографов подарила зрителям номера с отплясывающими Hip-Hop пионерами, катающимися по полу пингвинами и другими, не менее харизматичными, персонажами. Но главной изюминкой фестиваля, как и в прошлые годы, остался необычайно активный зрительный зал, который танцевал вместе с выступающими.