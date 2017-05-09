Во вторник, 9 мая, на площади Победы прошёл митинг, посвящённый 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Цветы к памятнику на площади Победы возложили врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава Рязани Владислав Фролов, глава городской администрации Олег Булеков, члены регионального правительства, депутаты, представители духовенства, жители города Рязани.

– Уважаемые участники парада, дорогие фронтовики и труженики тыла, жители и гости нашего региона! Поздравляю вас с 72-летием Победы в Великой Отечественной войне. День Победы по праву стал главным праздником в России, символом стойкости и мужества, беспримерной силы духа нашего народа. Война затронула каждую семью в стране, потому и дорог День Победы каждому из нас. Он объединяет людей независимо от возраста, политических убеждений и социального статуса. Я искренне верю в то, что этот нравственный стержень в нашем обществе останется навсегда, – подчеркнул Николай Любимов. – Уверен, что нынешняя молодёжь, внуки и правнуки победителей, будут достойны их подвига, свято сохранят завещанные героями традиции, будут дальше крепить связь поколений и времён. Я поздравляю всех с нашим священным праздником – с Днём Победы! Крепкого здоровья вам, мирного неба над головой, успехов во имя процветания Рязани и России. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава труженикам тыла! Слава народу-победителю!