В Рязани прошёл губернский бал медалистов

В нём участвовали 246 лучших выпускников Рязанской области.

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В понедельник, 10 июля, в ДКС «Былина» в Рязани состоялся губернский бал медалистов. В нём приняли участие 246 выпускников Рязанской области, награждённые федеральными медалями и региональными знаками губернатора за успехи в учёбе. Для медалистов была подготовлена развлекательная программа с участием рязанских музыкантов. Под музыку симфонического оркестра бывшие школьники кружились в вальсе, тройке, полонезе.

С напутственным словом к выпускникам обратился врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Он выразил надежду, что бал понравится выпускникам.

– Я желаю вам успехов в обучении и счастливой судьбы. Самое главное, чтобы вы выбрали правильный путь, чтобы он был для вас где-то тернистым, но всегда успешным, – сказал Любимов.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина пожелала ребятам научиться преодолевать трудности, которые встречаются на жизненном пути.

Подобные губернские балы медалистов будут проводиться в Рязани каждый год.