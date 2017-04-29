В Рязани пропала 9-летняя девочка

Ребёнок ушёл из дома вчера в 8 часов утра, с тех пор о ней ничего не известно.

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В Железнодорожном районе Рязани пропала 9-летняя Анфиса Вагина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

В пятницу, 28 апреля, около восьми часов утра девочка ушла из дома и с тех пор её местонахождение неизвестно.

На вид Анфисе 9-10 лет, девочка худощавого телосложения, рост 1,4 метра, глаза серо-голубые, волосы тёмно-русые.

Вчера она была одета в красную куртку, под ней был чёрный спортивный костюм, на голове – серая шапка, на ногах – белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Анфисы, просят звонить по телефону в Рязани: 29-94-18 или 02 (112).