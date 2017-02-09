В Рязани пропал 14-летний подросток

Ранее в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что он мог попасть под влияние одного из преступных интернет-сообществ.

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В четверг, 9 февраля, в Рязани пропал 14-летний Даниил Игоревич Варламов. Об этом сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Молодой человек ушёл из дома сегодня утром и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ранее в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что он мог попасть под влияние одного из преступных интернет-сообществ.