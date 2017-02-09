http://7info.ru/news/main/v_rjazani_propal_14-letnij_podrostok/
В Рязани пропал 14-летний подросток
Главная новость 64
В Рязани пропал 14-летний подросток
Главная новость 64
Ранее в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что он мог попасть под влияние одного из преступных интернет-сообществ.
В четверг, 9 февраля, в Рязани пропал 14-летний Даниил Игоревич Варламов. Об этом сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Молодой человек ушёл из дома сегодня утром и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Ранее в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что он мог попасть под влияние одного из преступных интернет-сообществ.