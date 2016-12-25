В Рязани пройдёт вечер памяти артистов ансамбля им. Александрова

Также в связи с днём траура отменены все увеселительные мероприятия в городе и на региональных телеканалах.

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В понедельник, 26 декабря, в Рязани пройдёт вечер памяти артистов ансамбля им. Александрова, погибших в авиакатастрофе в воскресенье, 25 декабря. О месте и времени проведения встречи будет сообщено дополнительно. Такая информация опубликована в официальной группе министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области на Фейсбуке.

Также в связи с днём траура отменены все увеселительные мероприятия в городе и на региональных телеканалах. О проведении детских ёлок следует узнавать у организаторов мероприятий.

Напомним, в самолёте Ту-154, потерпевшем крушение, находились 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), 8 членов экипажа и 64 артиста ансамбля им. Александрова, не раз бывавших в Рязанской области.