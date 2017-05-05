В Рязани посадили сирень Победы

Рязанские школьники и представители администрации города высадили более двадцати кустов сирени в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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В пятницу, 5 мая, рязанцы высадили на бульваре Победы сиреневую аллею. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Сирень Победы». Рязань присоединилась к масштабной акции не в первый раз. В этом году участие в посадке приняли активисты экологического клуба «Хозяин Мещёры». Также высадили кусты сирени начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов и начальник управления образования Алексей Зимин.

Почётным гостем мероприятия стал участник Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин.

– Сирень – это своеобразный символ Победы, и мы передаём её будущим поколениям в знак памяти о поколении победителей, – обратился к присутствующим ветеран. – Гордитесь своим городом, живите в мире и согласии и сохраните эту аллею в знак любви к своей стране.

Отметим, что благодаря акции «Сирень Победы» в Рязани появилась сиреневая аллея около дворца спорта «Олимпийский». Высаженные на бульваре Победы кусты сирени станут продолжением аллеи в честь медиков Великой Отечественной войны.