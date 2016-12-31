В Рязани поменяется маршрут одного из троллейбусов

Постановление администрации о внесении корректировок в маршрут опубликовано в субботу, 31 декабря.

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В Рязани изменится путь следования троллейбуса №17. Постановление администрации о внесении корректировок в маршрут опубликовано в субботу, 31 декабря.

Вместо площади Театральной и улицы Есенина, троллейбус будет следовать через завод «Рязцветмет», Куйбышевское шоссе и улицу Халтурина. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования документа.