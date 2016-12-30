В Рязани появился необычный Автогородок

Автогородок расположен в ТРЦ «М5 Молл» у вода №3.

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В пятницу, 30 декабря, в Рязани появился необычный Автогородок с самыми настоящими пешеходными переходами, светофорами, железнодорожным переездом и постом ДПС.

На новой интерактивной площадке «М5 Молл» юные рязанцы смогут получить необходимые знания о безопасном поведении на улицах современного города, а также весело и увлекательно провести время. Специально разработанная модель части городской дорожной инфраструктуры позволит детям в игровой форме изучить правила дорожного движения, попробовать себя в роли автолюбителя, велосипедиста и пешехода. Свои силы в управлении авто смогут проверить и взрослые. Парк городка оснащён автомобилями на радиоуправлении и настоящими велосипедами. В будущем в Автогородке «М5 Молл» планируются уроки безопасности, которые проведут представители ГИБДД, а также развлекательные программы для детей.

Автогородок расположен в ТРЦ «М5 Молл» у вода №3.

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