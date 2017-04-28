В Рязани появилась первая в России машина для ямочного ремонта дорог «патчер»

Скорость и производительность работ при использовании данной технологии значительно выше, чем при традиционной укладке асфальта.

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В пятницу, 28 апреля, на улице Урицкого в Рязани опробовали первую в России машину для ямочного ремонта дорог «патчер», что в переводе с английского означает «штопать».

Машина произведена в Польше австрийской компанией, которая специализируется на приспособлениях для ямочного ремонта. По словам председателя совета директоров ООО «Веллком групп» Сергея Попова, собственник этой компании неоднократно посещал Рязань. Когда операторы освоят управление «патчером», он приедет вновь, чтобы проверить качество работ и выдаст сертификат на использование.

Сущность этой технологии заключается в том, что для заполнения ям, «рукавом» машины подаётся воздушная смесь битумной эмульсии – битум с водой и щебень разного размера.

Он также отметил, что скорость и производительность работ при использовании данной технологии значительно выше, чем при традиционной укладке асфальта.

– Она не требует ручного труда, так как не нуждается в обрубке, грунтовке. Здесь всё предусмотрено составом. Даже очистка ямки от грязи и пыли производится рабочим органом этой машины: подаётся сжатый воздух и всё очищается. Смесь заполняет все трещины и пропитывает асфальт, что при другой технологии добиться нельзя. Благодаря этому, удаётся работать и на предупреждение. Заполненные смесью трещины не разрушаются дальше, – отметил Сергей Попов.

По его словам, в Рязанской области это уже не первый эксперимент, осуществляемый при работе с дорожным покрытием.

– Каждый год мы пробуем какую-нибудь новую технологию. Начиная с северного обхода, где мы модификаторы для битума применяли и получили высокий результат. Покрытие там уже четыре года служит, и скорость его старения соответствует нашим ожиданиям, – сказал Попов.

Для отработки навыков управления машиной городская администрация выделила две улицы, помимо улицы Урицкого: Тимакова и Подгорную. Именно там «патчер» произведёт ямочный ремонт. Только после этого будет обсуждаться массовое использование новой технологии в Рязанской области.