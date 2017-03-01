В Рязани подвели итоги 45-го «Звёздного похода»

Праздничный концерт, посвящённый окончанию похода, состоялся в Рязанском Дворце молодёжи.

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Во вторник, 28 февраля, во Дворце молодёжи в Рязани состоялся праздничный концерт, посвящённый завершению 45-го «Звёздного похода».

История звёздного движения началась с пяти отрядов. Спустя 45 лет в путь по местам трудовой и боевой славы отправились уже 15 отрядов рязанских вузов. Старт походу был дан в День российского студенчества. В рамках похода студенты посетили населённые пункты Захаровского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Сасовского, Шиловского, Кадомского, Ухоловского, Александро-Невского, Сапожковского, Ермишинского, Сараевского, Скопинского районов. Данью уважения ветеранам стала акция «Линия жизни» в память о 500 лыжниках, ушедших защищать Родину – их потомки прошли историческим маршрутом. В ходе визитов в районы «звёздники» посетили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, привели в порядок обелиски и мемориалы, а также выступили в детских садах и школах, позаботились о малообеспеченных и многодетных семьях.

На концерте участников похода с его успешным завершением поздравила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.

– Вы – сегодняшнее поколение России, Рязанской области, вы небезразличны к тем, кто вас окружает, счастливы и этим счастьем делитесь с другими, – сказала она, приветствуя собравшихся.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов также поздравил участников похода с возвращением и поблагодарил их за внимательное отношение к ветеранам и тем, кто в сложные для страны годы ковал победу в тылу.

– Хотелось бы поблагодарить всех участников «Звёздного похода» за доброе и чуткое отношение к ветеранам и труженикам тыла, за то, что вы очистили памятники и обелиски, накололи дрова, провели культурные мероприятия. Я рад поприветствовать настоящих патриотов нашего Отечества, которые совершили настоящий поступок, отправившись в самые отдалённые районы и населённые пункты Рязанской области. Вы – настоящие патриоты нашего Отечества, – сказал депутат.

Андрей Красов вручил подарки тем, кого «Звёздные походы» не только сдружили, но и сделали семьёй – подарки из рук парламентария получили семьи Ястребовых, Роньшиных и Салтыковых. Продолжением мероприятия стали творческие номера студентов рязанских вузов.