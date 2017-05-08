В Рязани почтили память защитников Отечества

Накануне Дня Победы на Скорбященском мемориале и Ленинградском кладбище прошли церемонии возложения цветов и гирлянды Воинской славы.

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В понедельник,8 мая, на Скорбященском мемориале состоялась церемония возложения цветов и гирлянды Воинской славы. Участие в мероприятии приняли временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, глава Рязани Владислав Фролов, глава администрации Олег Булеков, депутаты областной и городской Дум, члены Совета Федерации, главы министерств и ведомств, представители общественных организаций и политических партий, учащаяся молодёжь, ветераны.

Великая Отечественная война оставила след в истории каждой рязанской семьи. На фронт в годы лихолетья ушли более 300 тыс. человек, свыше 180 тыс. жителей региона не вернулись домой. Накануне Дня Победы участники церемонии почтили память тех, кто отдал свои жизни на полях сражений, а также тех, кто пропал без вести, но сохранился в памяти народной. В преддверии праздника их имена прозвучали в рамках традиционной региональной акции «Вспомним всех поимённо».

Живые цветы и венки легли в этот день и к мемориалу на Ленинградском кладбище. В годы войны Рязань принимала эвакуированных жителей блокадного города, а также его защитников. Те, кто умер от ран, голода, холода, истощения нашли здесь своё последнее пристанище. Участники церемонии почтили их память минутой молчания. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отслужил литию о погибших.

В рамках акции «Спасибо за мирное небо», инициированной Общественным советом УМВД России по Рязанской области, ветеранам, пришедшим на мемориал, школьники вручили открытки, сделанные своими руками.

Отдавать дань тем, кто сражался за Родину, в Рязани будут и в день Победы - на одноимённой площади областного центра состоится церемония возложения цветов и Гирлянды Воинской славы.