В Рязани почтили память защитников Отечества

Цветы к монументу победы возложили члены правительства Рязанской области, депутаты областной и городской Дум, администрации города, ветераны и молодёжь.

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В среду, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Рязани прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянды Воинской славы к памятнику Победы и мемориалу на площади Маргелова.

Память тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, почтили врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, председатель Рязанской городской Думы, глава Рязани Владислав Фролов, глава администрации города Рязани Олег Булеков, члены правительства Рязанской области, депутаты областной и городской Дум, сотрудники ТОС, ветераны, молодёжь.

В память о тех, кто отдал свою жизнь в бою, была объявлена минута молчания, после которой прозвучал гимн России и были возложены гирлянда и цветы.

Церемония возложения цветов продолжилась у памятника рязанским воинам-интернационалистам на площади Маргелова.