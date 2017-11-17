В Рязани отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы

Почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки за многолетний труд и верность профессии рязанцам вручили представители власти.

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В пятницу, 17 ноября, в Рязани отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы. Участие в торжествах приняли ветераны и действующие сотрудники рязанских исправительных учреждений.

Мероприятия не обошлось без почётных гостей. С праздником рязанцев поздравили представители власти. Так, от лица председателя и депутатов регионального парламента к ветеранам уголовно-исполнительной системы обратился Александр Ачалов. Депутат Рязанской областной думы поблагодарил присутствующих за многолетний добросовестный труд и верность профессии. В своём выступлении он подчеркнул особую роль работников уголовно-исполнительной системы в осуществлении правоохранительной деятельности.

– Хочу пожелать здоровья и сил вам и вашим семьям. Вы выбрали сложный, но достойный путь, ваше призвание – охранять мир, спокойствие и порядок, – подчеркнул Александр Ачалов.

Также Александр Ачалов вручил ветеранам уголовно-исполнительной системы награды Рязанской областной Думы.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова собравшихся поздравил начальник Главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона Валерий Калинкин.

Торжественную церемонию награждения ветеранов продолжил праздничный концерт с участием детских творческих коллективов города и работников ФСИН России.