В Рязани открылся интерактивный полигон «Мир роботов»

Здесь можно поднять в воздух квадрокоптер, поуправлять гоночным автомобилем и танком, сыграть в футбол с помощью робота и побегать самому с мячом в видеоочках, построить башню, пострелять в пневматическом тире и порисовать 3D-ручкой.

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В субботу, 24 декабря, в Рязани открылось ещё одно место для активного и полезного отдыха. В ТРЦ «М5Молл» появился настоящий интерактивный полигон «Мир роботов».

На 13-ти площадках полигона найдётся развлечение и для детей, и для взрослых, и для мальчишек, и для девчонок, и для тех, кто любит пострелять и побегать, и для тех, кому по душе спокойное рисование или изучение наук.

Где ещё в Рязани за один день можно поднять в воздух квадрокоптер, поуправлять гоночным автомобилем и танком, сыграть в футбол с помощью робота и побегать самому с мячом в видеоочках? Пожалуй, только на полигоне «Мир роботов». А ещё здесь можно построить башню, пострелять в пневматическом тире, посетить комнату Тесла и порисовать 3D-ручкой, а потом оживить свой рисунок и даже забрать его с собой.

Пока дети развлекаются, родители могут подобрать им интересную образовательную программу. В течение двух недель на полигоне «Мир роботов» будут работать образовательные площадки, мастер-классы от билингвального детского центра «Я Люблю Монтессори», мастер-классы от Клуба инженерного творчества Робошкола, зимний городской лагерь Робошколы.

Организаторы проекта – руководитель Клуба инженерного творчества «Робошкола» Антон Маликов и руководитель детского центра «Я Люблю Монтессори» Юлия Коричнева. Идея создания фестиваля возникла чуть больше месяца назад. За этот короткий срок были мобилизованы все средства и силы. Более 100 человек – организаторы, кураторы, техники, маркетологи, ведущие – создали интересный, полезный, а главное – необычный для нашего города проект.

– Наш проект – не только для будущих инженеров, но и для всех, кто любит интересно проводить вермя, узнавать что-то новое. Мы хотим показать, что играя сегодня, можно многого добиться в будущем. И доказательство этому – 450 учеников нашей Робошколы, которые успешно у нас занимаются и участвуют в разных робофестивалях, – рассказала Юлия Коричнева.

Кстати, на полигоне можно не только чему-то научиться и прекрасно провести вермя, но и выиграть отличный приз – от игрушек и пригласительных до бытовой техники и даже роботов. Соревнования будут проводиться каждый день, и каждый день среди самых активных участников будет выбран победитель.

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