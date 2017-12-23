В Рязани открылась резиденция Дед Мороза

И.о. главы администрации Сергей Карабасов передал ключ от резиденции главному Деду Морозу Рязани.

Главная новость

В субботу, 23 декабря, в Рязани открыли резиденцию Деда Мороза. Домик главного новогоднего волшебника заработал на улице Почтовой перед Главпочтамтом. Резиденция открылась сразу же после парада Дедов Морозов.

И.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов вручил Деду Морозу ключ от дома, в котором он будет все новогодние праздники ждать детей и взрослых, проводить конкурсы, принимать самодельные подарки от детей и катать ребят на оленьих и собачьих упряжках.

– Дорогие рязанцы, вот ключ от резиденции нашего главного Деда Мороза! Пожалуйста, приходите к нему в гости! Дед Мороз будет ждать вас до 8 января. Примет всех наших детей, услышит все желания, подарит подарки, – сказал Карабасов.

С 24 по 31 декабря Дед Мороз проведёт конкурс на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. Дети дошкольного и младшего школьного возраста смогут показать зимнему волшебнику свою поделку и принять участие в конкурсе. А победитель, имя которого Дед Мороз объявит 1 января, получит возможность всей семьёй отправиться на Кремлёвскую ёлку в Москву во время новогодних каникул.

Напомним, предложение устроить в Рязани новогоднюю усадьбу-резиденцию Деда Мороза победило в конкурсе на лучшую идею новогоднего оформления города, который проводил «Зелёный сад». Компания пообещала реализовать победившую идею уже к встрече 2018 года.

Резиденция будет работать ежедневно до 8 января.