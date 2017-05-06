В Рязани освятили Крестовоздвиженский храм в посёлке Строитель

Чин малого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Марк.

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Состоялось освящение Крестовоздвиженского храма в посёлке Строитель в Рязани. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии.

Деревянный храм в посёлке был освящён ещё в 2003 году, но через некоторое время он сгорел. Из горящей церкви успели вынести антиминс – плат с зашитой в него частицей мощей святых угодников Божиих, на котором совершается литургия.

14 августа 2012 года, в праздник изнесения честных древ Животворящего Креста, состоялся чин закладки камня и памятной капсулы в основание нового храма в посёлке.

Спустя почти пять лет основные строительные работы были завершены. 5 мая 2017 года митрополит Марк совершил чин малого освящения храма и затем Божественную литургию.