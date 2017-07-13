В Рязани очистили береговую линию Черезовского пруда

Площадь убранной территории составила 12 гектаров.

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13 июля, в четверг, на территории Черезовского пруда прошла экологическая интерактивная акция «Береговой десант». Данное мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «#Чистые пруды Рязани». Около 400 представителей трудовых коллективов города, территориального общественного самоуправления, молодёжных и волонтёрских организаций очистили береговую линию Черезовского пруда площадью 12 гектаров.

- Мы считаем, что это прекрасный живой уголок природы, и было бы неплохо создать комфортные условия для отдыха жителей окружающего микрорайона. Проект направлен на сохранение экологии городской среды, на что нацеливает глава Николай Любимов. Очень приятно, что наша инициатива получила поддержку и собралось так много людей, которым небезразлично состояние родного города, - отметила инициатор акции и председатель профсоюзного комитета АО «Рязаньгоргаз» Ольга Коноплева.

Кроме того, в рамках акции в это же время проводилась уборка прудов в посёлке Дягилево и Южный, откуда велась прямая трансляция. Благодаря видео-мосту участники мероприятия в Дашково-Песочне смогли услышать и увидеть, что происходило на других уборочных площадках города.

Заместитель главы администрации Ольга Свинцова выразила надежду, что такому примеру последуют многие, а данная акция станет доброй традицией лета.

Для участников проекта на сцене выступили рязанские вокалисты Владимир Блохин и Виктория Ворона. После памятного коллективного сэлфи рязанские активисты приступили к уборке зелёной территории вокруг пруда. Их не напугал даже сильный дождь. Вооружившись дождевиками, граблями и перчатками участники уборки избавились от сорняков и мусора на территории береговой линии пруда.

Всё собранное по итогам акции забрал грузовой транспорт.