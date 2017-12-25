http://7info.ru/news/main/v_rjazani_obustroili_chetyre_lyzhnye_trassy/
В Рязани обустроили четыре лыжные трассы
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В Рязани обустроили четыре лыжные трассы
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Любителей лыжного спорта ждут дистанции от 2 до 5 километров.
В Рязани подготовлены и действую четыре лыжные трассы. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Любителей лыжного спорта ждут дистанции от 2 до 5 километров в Солотче, Голенчине, Мемориальном парке и в районе Лесопарка.
В Мемориальном парке оборудовано сразу три круга в 5, 3 и 2 километра. Кроме того, там работает прокат спортивного инвентаря.