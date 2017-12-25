В Рязани обустроили четыре лыжные трассы

Любителей лыжного спорта ждут дистанции от 2 до 5 километров.

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В Рязани подготовлены и действую четыре лыжные трассы. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Любителей лыжного спорта ждут дистанции от 2 до 5 километров в Солотче, Голенчине, Мемориальном парке и в районе Лесопарка.

В Мемориальном парке оборудовано сразу три круга в 5, 3 и 2 километра. Кроме того, там работает прокат спортивного инвентаря.