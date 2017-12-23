В Рязани оборудовали третий каток под открытым небом

Каток на Лыбедском бульваре украшает иллюминация "звёздное небо", а неподалёку расположились уже знакомые рязанцам снеговики-музыканты.

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На Лыбедском бульваре в Рязани установили каток под открытым небом. Это третья ледовая площадка, впервые установленная в этом году. Ещё два новых катка оборудованы на площади Победы и бульваре Победы. Их открытие и новое световое оформление в городе являются инициативой и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова.

Каток на Лыбедском бульваре украшает иллюминация "звёздное небо", а неподалёку расположились уже знакомые рязанцам снеговики-музыканты. На каждом катке установлены трибуна, где можно переобуться, отдохнуть или подождать, пока дети накатаются. Также рядом с катками появились деревянные домики, в которых можно приобрести выпечку и горячий чай.

– Мы хотим потихонечку наш потребительский рынок сформировать таким образом, чтобы у нас появились нормальные новогодние ярмарки, которых у нас раньше не было, – отметил Сергей Карабасов на пресс-конференции, посвящённой новогодним праздникам.

Всего в этом году в Рязани будут работать более 40 катков.