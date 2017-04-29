В Рязани неадекватный водитель протаранил автобусную остановку

По мнению медиков, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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В машине, протаранившей вечером в пятницу, 28 апреля, автобусную остановку на Южном промузле в Рязани, нашли бутылку с курительной смесью, которую, предположительно, употреблял водитель. Об этом сообщает Life.ru

За рулём иномарки находился 28-летний житель Рязани Вадим Л. По словам очевидцев, автомобиль на большой скорости выехал на встречку, протаранил ограждение и вылетел на тротуар. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

По данным Life, приехавшие полицейские нашли водителя сидящим на газоне. Внятных пояснений он дать не смог, зато попытался сбежать от правоохранителей. По мнению медиков, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.