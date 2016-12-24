В Рязани начинается постепенное похолодание

Температура воздуха опускается по градусу.

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25 декабря в Рязань начнёт возвращаться зимняя погода. Так сообщает прогноз, опубликованный на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

В ночь на завтра, 25 декабря, температура воздуха опустится по области до минус 3-8ºС, в Рязани –до минус 4-6ºС. Днём в регионе ожидается 0-5ºС, в Рязани минус 1-3ºС.

В воскресенье нас ждёт облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.