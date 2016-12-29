В Рязани на публичных слушаниях обсудили шестикратное увеличение плотности застройки под новый жилой комплекс

Участие в слушаниях приняли более 80 человек.

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В среду, 28 декабря, в Рязани прошли публичные слушания по строительству нового жилого комплекса на улице Чапаева.

Застройщик планирует возвести на участке в 15 тыс. 329 кв.метров, расположенном в зоне многофункционального, делового, общественного и коммерческого назначения, жилой комплекс. Общая площадь застройки комплекса – 11,7 га. На участке, кроме жилья, будут расположены детский сад, многоуровневая парковка на 800 машиномест, обустроены зелёные бульвары и спортивная площадка. Вдоль железной дороги будут установлены шумоизолирующие экраны, для создания необходимых социальных объектов планируется открытие офиса врача общей практики и реконструкция под школу здания автотранспортного техникума. Для того, чтобы продолжить строительство комплекса, застройщик запросил разрешения властей на ведение работ и превышение параметров плотности застройки почти в шесть раз – с 7,5 тыс. кв.метров на гектар до 44 тыс.кв.метров на гектар.

В комиссию до начала публичных слушаний поступили заявления с 210 подписями в поддержку проекта. Лично на слушания пришли 84 участника, которые также высказались за выдачу разрешения на строительство.

Вопросы к заявителю возникли у заместителя главы администрации Рязани Ольги Свинцовой. В частности, она интересовалась у докладчицы, Натальи Смирновой, планами по социальному обустройству территории. Был затронут вопрос озеленения территории. Параметры озеленения не были озвучены Смирновой, которая, впрочем, заверила собравшихся, что выполнялись все необходимые расчёты. В качестве примера соответствующих работ она привела создание зелёных бульваров, относящихся к объектам озеленения общего пользования, а также обустройство зелёной зоны около планируемого детского сада.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».