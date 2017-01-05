В Рязани на пожаре пострадали два человека

На пожар выезжали пять пожарных расчётов.

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В четверг, 5 января, в Рязани произошёл пожар. Горела квартира в жилом доме на улице Кутузова. На пожаре пострадали мужчина и женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 12:07. На пожар выезжали пять пожарных расчётов.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.



Фото из группы Подслушано у водителей Рязани.