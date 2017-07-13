В Рязани из окна 4-го этажа выпала 2-летняя девочка

ЧП произошло сегодня днём на улице Белякова.

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Днём в четверг, 13 июля, в Рязани из окна на четвёртом этаже дома №30 по улице Белякова выпала девочка 2015 года рождения. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

При падении девочка осталась жива, с травмами ещё госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе доследственной проверки сотрудникам СК РФ. На данный момент известно, что в момент ЧП мать девочки находилась в соседней комнате. К окну девочка добралась по стоящему рядом дивану. Ребёнок облокотился на москитную сетку и полетел вниз.

По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.