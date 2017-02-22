В Рязани чествовали защитников Отечества

Торжественное мероприятие, посвящённое 23 февраля, состоялось в областной филармонии.

Главная новость

В среду, 22 февраля, в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Участие в мероприятии приняли врио губернатора Николай Любимов, вице-губернатор Сергей Филимонов, главы министерств и ведомств, военнослужащие, учащаяся молодёжь.

– Поздравляю вас и всех военнослужащих Рязанского гарнизона, всех жителей Рязанской области с Днём защитника Отечества. Это праздник настоящих патриотов, мужественных, сильных волей людей, готовых защищать свою родину, отстаивать свободу и независимость государства, – сказал Николай Любимов, приветствуя собравшихся.

Для Рязанской области 23 февраля – день особый, подчеркнул врио губернатора. Здесь базируется крупный военный гарнизон, работает прославленное училище ВДВ.

– Знаю, что на Рязанской земле сильны военные традиции. В Рязани находится прославленное училище ВДВ – единственный вуз, готовящий офицеров морской пехоты, ФСО и ФСБ. Его выпускники доблестно защищают родину, доблестно отстаивают интересы нашей страны в горячих точках и миротворческих миссиях. В Рязани базируется крупный гарнизон, как мастера высшего пилотажа известны рязанские военные лётчики, недаром Рязанская область два раза принимала у себя Авиадартс. 23 февраля служит отличным поводом, чтобы на хороших примерах ещё раз продемонстрировать молодому поколению, что вооружёнными силами можно дорожить и крепить их мощь, – сказал Николай Любимов.

День защитника Отечества, сказал врио губернатора, призван напомнить не только о тех, кто стоит на страже интересов страны, но и о тех, кто работает на развитие её военной мощи.

– Сегодня назначение праздника остаётся неизменным – он напоминает о том, что нам нужно отстаивать суверенитет страны ради её мира. Особая роль в защите национальных интересов принадлежит оборонному комплексу, который является одним из самых развитых. Рязанская оборонка обладает мощной базой, осваивается инновационное оборудование. Продукция рязанского ОПК отвечает всем стандартам, это очень важно сегодня, когда президентом уделяется серьёзное внимание укреплению обороноспособности нашей страны. Значительный вклад в выполнение этой задачи внесут рязанские предприятия, а я буду им помогать. Уверен, что вместе мы оправдаем доверие главы государства, работая на развитие нашей страны, – сказал Николай Любимов.

Ряду военнослужащих и работников оборонного комплекса руководитель региона вручил награды. Продолжением торжественного мероприятия стал праздничный концерт.