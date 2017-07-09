В Рязани чествовали легендарные семьи

Наград удостоены известные в Рязанской области семьи, состоявшиеся в профессиональном плане, являющиеся примером многолетней супружеской жизни и родительского труда.

Главная новость

В субботу, 8 июля, в Рязанской областной библиотеке им. Горького прошла торжественная церемония «Легендарная семья России».

Дипломы «Легендарная семья России» вручались впервые. Наград удостоены известные в Рязанской области семьи, которые являются примером успешной профессиональной деятельности, а также многолетней супружеской жизни и родительского труда.

Врачи Нина и Владимир Юдины, объединённые общим призванием спасать людей. Актёры Рязанского театра драмы Жанетта Шабалина и Сергей Леонтьев – вместе более полувека. К золотой свадьбе Сергей поставил на сцене для супруги спектакль «Старомодная комедия». Анна и Андрей Рязанцевы посвятили свою жизни 20 детям, 14 из которых – приёмные. В этом году семья пополнилась ещё тремя детьми. Получила награду семья предпринимателя Евгения Видакаса и педагога Ольги Маслюк

На сцену поднимались молодые супруги, чтобы поблагодарить опытные семьи за пример, который они несут в люди, а также вручить подарки.

Приняли участие в церемонии глава Рязанского Николай Любимов и его супруга Оксана.

«Семья – это больше, чем основа общества. Она даёт человеку стремление жить, иметь смысл жизни, – сказал Николай Любимов. – Сегодня мы чествуем семьи, которые счастливы вместе. Это заслуженные люди, которые вместе добились успехов в профессии, воспитании детей, которые давно и успешно идут вместе по жизни, и это здорово».

Для всех присутствующих прозвучали лирические композиции в исполнении группы «Feelin's», Сергея и Марины Головкиных, Оксаны Алёшиной и Алексея Свиридова.