В Рязань привезли «Легенду о Коловрате»

На родине прославленного русского витязя состоялся закрытый показ кинофильма по мотивам известной легенды.

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В пятницу, 17 ноября, в кинотеатре «Киномакс» состоялся закрытый показ фильма «Легенда о Коловрате». В Рязань киноленту привезли её создатели и актёры за полторы недели до официальной премьеры.

Премьеру посетили вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, заместители председателя правительства региона Сергей Филимонов и Лариса Крохалёва, представители молодёжных и общественных организаций, сферы культуры, средств массовой информации, жители областного центра.

Роль Евпатия Коловрата, который, по приданию, был уроженцем рязанской земли, сыграл рязанец Илья Малаков. Именно он поприветствовал гостей закрытого показа.

– Это мой первый фильм, где я играю главную роль. И сейчас я чувствую себя по-настоящему счастливым, ведь у меня есть профессия, которая даёт мне возможность говорить с людьми и что-то доносить до них, - признался Илья рязанцам. – Моей главной задачей было доказать зрителям, что богатырь – это не только физическая сила. Если познакомиться с документальной хроникой недавних войн, мы увидим, что в кадре не каждый солдат отличается внушительными параметрами тела, но при этом каждый из них является богатырём. Если относиться к этому термину так, то тогда зрителю станет понятно, что фильмом мы хотели донести следующее: самое важное в бойце – это величие и «богатырство» души.

Также Малаков отметил, что ему приятно находиться на премьере фильма в Рязани.

– Здесь живут близкие мне по духу и по крови люди, мои родственные души, – заявил актёр.

На закрытый показ «Легенды о Коловрате» приехали и другие исполнители ролей фильма: Илья Антоненко, Игорь Савочкин и Полина Чернышова. Они также обратились к рязанцам с приветственными словами и поблагодарили их за высокий интерес к премьере.

После презентации фильма зрители «Кронверка» смогли увидеть захватывающую картину в жанре фэнтези по мотивам прославленной легенды о Евпатии Коловрате. На экране перед рязанцами развернулась панорама Руси в период раздробленности и нашествия татаро-монгол. «Легенда о Коловрате» – фильм о мужестве, доблести, силе духа и любви, красивая экранизация легенды, которая доказывает, что русский богатырь – это образец самопожертвования, милосердия, любви и неиссякаемой силы души.