В Рязань приехал поезд-музей

Остановку в нашем городе передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» сделал на два дня.

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В воскресенье, 25 декабря, на железнодорожной станции «Рязань-1» начал работу передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД».

В составе необычного поезда-музея 12 вагонов. Три из них – служебно-технические, ещё в 9 развёрнута экспозиция, рассказывающая о различных направлениях железнодорожной отрасли. Переходя из вагона в вагон, посетители смогут познакомиться с историей становления и развития железных дорог в нашей стране, увидеть макеты скоростных поездов «Аллегро» и «Сапсан», модели локомотивов, вагонов и техники, которая сейчас используется железнодорожниками, макеты дорожной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование отрасли. Все желающие имеют уникальную возможность попробовать себя в роли машиниста поезда – в одном из вагонов представлен соответствующий тренажёр, использующийся для обучения персонала, а также полюбоваться уникальным экспонатом – макетом железнодорожного боевого ракетного комплекса. Сейчас вагоны этого комплекса вживую можно увидеть только в Северной столице и Тольятти.

– Этот комплекс был разработан в конце 80-х годов. С виду он похож на обычный состав из рефрижераторных вагонов, но внутри скрывались три баллистические ракеты, шесть вагонов сопровождения. Всего было построено 12 таких комплексов. В любой момент он мог остановиться и запустить все ракеты. Отследить его было практически невозможно. В 1993 году при подписании соглашения о сокращении ядерного вооружения было предусмотрено уничтожение этих комплексов. Они были утилизированы, два вагона сейчас есть в Санкт-Петербурге и Тольятти – они представлены в качестве музейного экспоната. К 2020 году предусмотрено восстановление этих комплексов, – пояснил лектор-проводник ПВЛК Сергей Глазов.

Данью уважения подвигу тех, кто работал на железной дороге в годы Великой Отечественной войны, стал отдельный вагон необычного поезда. В нём представлены личные вещи железнодорожников-фронтовиков, а также макеты, рассказывающие о непростой работе в военное время.

– Вниманию посетителей представлен панорамный макет дороги победы – здесь показано строительство линии от станции Шлиссельбург до платформы Поляны. Строительство линии велось в начале 1943 года, когда была прорвана блокада Ленинграда. Ветка была построена за 17 суток – железнодорожники возвели 33 км путей, что позволило обеспечить город продовольствием, боеприпасами, эвакуировать людей. Если раньше связь с городом на Неве осуществлялась по «Дороге жизни», то затем все перевозки были перенесены на железную дорогу, – отметил Сергей Глазов.

Ещё один макет, представленный в мемориальном вагоне, посвящён операции по восстановлению моста через Западную Двину в 1944 году. Мост был разрушен отступающими немецкими частями – восстановление его являлось стратегически важным для дальнейшего наступления советских войск. Благодаря работе железнодорожников объект был построен за 19 суток. Восстановительные работы шли днём и ночью и были остановлены лишь один раз на 28 минут, так как большая часть строителей – бойцов железнодорожного батальона – погибла.

Могут посетители поезда-музея не только перелистать страницы истории железной дороги, но и заглянуть в будущее – в витринах представлены наработки, которые только планируются к внедрению на железной дороге.

– Представлен макет локомотива, работающего на природном газе. Сейчас модель проходит серию испытаний, в ближайшем будущем он будет использоваться на практике, – отметил Сергей Глазов.

Поезд-музей будет работать на станции «Рязань-1» 25 и 26 декабря после чего также на два дня отправится в Сасово. Время работы – с 10.00 до 19.00. Вход в передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО РЖД» платный. Стоимость билетов в поезд-музей: для взрослых – 70 рублей, для группы – 900 рублей. Для детей, студентов, пенсионеров, участников и ветеранов Великой Отечественной войны вход бесплатный.