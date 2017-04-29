В районе завода «Химволокно» в Рязани произошёл пожар

Площадь пожара составила 200 кв.м.

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В субботу, 29 апреля, в районе завода «Химволокно» в Рязани произошёл пожар. Густой чёрный дым сфотографировали и выложили в соцсети многие горожане.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, горел мусор и автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Участие в тушении принмал один пожарный расчёт, четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.



Фото пользователей соцсети ВКонтакте.