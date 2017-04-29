Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/main/v_rajone_zavoda_himvolokno_v_rjazani_proizoshjol_pozhar/

В районе завода «Химволокно» в Рязани произошёл пожар
Площадь пожара составила 200 кв.м.

Главная новость   483

В субботу, 29 апреля, в районе завода «Химволокно» в Рязани произошёл пожар. Густой чёрный дым сфотографировали и выложили в соцсети многие горожане.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, горел мусор и автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Участие в тушении принмал один пожарный расчёт, четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.
 

Фото пользователей соцсети ВКонтакте.