В продукции ООО «Барс – Ритейл» обнаружена сальмонелла

Нарушения выявлены в ходе плановой проверки Россельхознадзора.

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В ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Барс – Ритейл» за исполнением обязательных требований законодательства в области ветеринарии, и также исполнение требований Технических регламентов Таможенного союза, во всех цехах собственного производства предприятия выявлены серьёзные нарушения требований ТР ТС, кроме того в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Российской Федерации для проведения лабораторных исследований были отобраны пробы мясной продукции собственного производства для исследований в Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении на показатели качества и безопасности. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

По итогам проведённых исследований было установлено несоответствие требования Технических Регламентов Таможенного Союза 021/2011 по микробиологическим показателям в п/ф «Биточки нежные из мяса птицы» охлаждённые, а именно наличие и превышение допустимых норм патогенных микроорганизмов сальмонеллы.

В настоящее время в отношении предприятия идёт административное делопроизводство, а также предприятие поставлено на усиленный лабораторный контроль в отношении данного вида продукции.

Бактерии сальмонеллы у человека вызывают септицемию, с последующей инфекцией практически всех органов, у заболевшего человека развивается в эпителии тонких кишок, где развивается процесс воспаления, имеются указания на возможность образования энтеротоксина. Болезнь сопровождается острыми симптомами: тошнота, рвота, спазмы в животе, понос, лихорадка и головные боли. Инфекционная доза может составлять от 15-20 клеток, что зависит от возраста и состояния организма хозяина. К заболеванию чувствительны все возрастные группы, однако симптомы являются наиболее тяжелыми у престарелых больных, детей и ослабленных больных.