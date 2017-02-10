В Приокском полностью перекроют участок одной из дорог

Также будут временно изменены маршруты общественного транспорта.

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В воскресенье, 12 февраля, в Рязани на два с половиной часа полностью перекроют движение на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Движение будет перекрыто с 6 часов утра до 08.30. В связи с этим водителей просят выбирать объездные пути.

Также будут временно изменены маршруты общественного транспорта.