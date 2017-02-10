http://7info.ru/news/main/v_priokskom_polnostju_perekrojut_uchastok_odnoj_iz_dorog/
В Приокском полностью перекроют участок одной из дорог
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В Приокском полностью перекроют участок одной из дорог
Главная новость 859
Также будут временно изменены маршруты общественного транспорта.
В воскресенье, 12 февраля, в Рязани на два с половиной часа полностью перекроют движение на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Движение будет перекрыто с 6 часов утра до 08.30. В связи с этим водителей просят выбирать объездные пути.
Также будут временно изменены маршруты общественного транспорта.