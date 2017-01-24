В Прио-Внешторгбанке открылся обновлённый зал работы с физическими лицами

Торжественное открытие состоялось 24 января.

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Во вторник, 24 января, состоялось торжественное открытие обновлённого зала для обслуживания физических лиц.

Зал отделан современными материалами в фирменных цветах банка, организация пространства усовершенствована в интересах клиентов. В помещении появились несколько зон, клиентов по ним распределяет электронная очередь. Также в зале обустроены рабочие места для консультантов по кредитам, окно МФЦ, комната с круглосуточно работающим банкоматом.

- Мы старейший банк Рязани, но время не стоит на месте, появляются новые форматы обслуживания, и мы идем навстречу клиентам, — отметил Роман Ганишин. — Мы сделали зал для работы с физическими лицами просторным и светлым. Думаю, новый формат работы понравится всем.

- Мы хотим, чтобы нашим клиентам было удобно и комфортно работать с банком, — подчеркнула Наталья Терентьева. — Главная задача обновления — сократить очереди и сэкономить время клиентов, ведь сегодня это самое дорогое, что есть у людей.

Обновление помещений банка началось в 2016 году. Следующим будет отремонтирован холл главного офиса. Также планируется обновить кассы Прио-Внешторгбанка в Рязани и его отделения в районах области.

Нужно отметить, что зал для обслуживания физических лиц - уже третий объект, открывающийся в ходе обновления помещений «Приобанка», начатого в 2016 году. Первым, в прошлом году, заработало в новом виде управление кредитования на втором этаже головного офиса. Также была открыта новая операционная касса в Дашково-Песочне в декабре 2016 года.

«Приобанк» остаётся надёжным партнёром и совершенствует свою работу в интересах своих клиентов.