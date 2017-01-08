В понедельник в Рязани сохранится холодная погода

Водителям стоит быть предельно внимательными, так как на дорогах ожидается гололедица.

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В понедельник, 9 января, в Рязанской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Водителям стоит быть предельно внимательными, так как на дорогах ожидается гололедица. Скорость ветра не будет превышать 9 метров в секунду.

Ночью на территории области местами столбик термометра может опуститься до -27°С, в целом же ожидается -25…-20°С. В Рязани – 23…-21°С. Днём немного потеплеет – по области до 20 градусов мороза, в Рязани до 18.