http://7info.ru/news/main/v_ponedelnik_v_rjazani_sohranitsja_holodnaja_pogoda/
В понедельник в Рязани сохранится холодная погода
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В понедельник в Рязани сохранится холодная погода
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Водителям стоит быть предельно внимательными, так как на дорогах ожидается гололедица.
В понедельник, 9 января, в Рязанской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте регионального управления МЧС России.
Водителям стоит быть предельно внимательными, так как на дорогах ожидается гололедица. Скорость ветра не будет превышать 9 метров в секунду.
Ночью на территории области местами столбик термометра может опуститься до -27°С, в целом же ожидается -25…-20°С. В Рязани – 23…-21°С. Днём немного потеплеет – по области до 20 градусов мороза, в Рязани до 18.