http://7info.ru/news/main/v_pjatnicu_v_rjazanskuju_oblast_pridut_morozy/
В пятницу в Рязанскую область придут морозы
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В пятницу в Рязанскую область придут морозы
Главная новость 313
Ожидается облачная погода и умеренный снег.
В пятницу, 6 января, в Рязань придут морозы. Ночью по области ожидается до -23ºС, в Рязани до -17°С. Днём по области -12,-17°С, в Рязани -12,-14°С. Соответствующий прогноз размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Ожидается облачная погода, умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.