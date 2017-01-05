В пятницу в Рязанскую область придут морозы

Ожидается облачная погода и умеренный снег.

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В пятницу, 6 января, в Рязань придут морозы. Ночью по области ожидается до -23ºС, в Рязани до -17°С. Днём по области -12,-17°С, в Рязани -12,-14°С. Соответствующий прогноз размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ожидается облачная погода, умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.