http://7info.ru/news/main/v_pamjat_o_pogibshih_v_velikoj_otechestvennoj_vojne_v_nebo_nad_rjazanju_bylo_vypuscheno_bolee_1500_belyh_sharov/
В память о погибших в Великой Отечественной войне в небо над Рязанью было выпущено более 1500 белых шаров
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В память о погибших в Великой Отечественной войне в небо над Рязанью было выпущено более 1500 белых шаров
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Как и в прежние годы, вместе с белыми в небо улетели и разноцветные шары.
Во вторник, 9 мая, на площади Победы прошёл уже ставший традиционным в Рязани воздушный флеш-моб – в память о погибших в годы Великой Отечественной войны горожане выпустили в небо 1500 белых шаров.
Перед тем как выпустить в небо воздушные шары, рязанцы почтили минутой молчания память тех, кто ценой своей жизни подарил нам возможность жить в свободной и мирной стране.
Как и в прежние годы, вместе с белыми в небо улетели и разноцветные шары.