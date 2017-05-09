В память о погибших в Великой Отечественной войне в небо над Рязанью было выпущено более 1500 белых шаров

Как и в прежние годы, вместе с белыми в небо улетели и разноцветные шары.

Главная новость

Во вторник, 9 мая, на площади Победы прошёл уже ставший традиционным в Рязани воздушный флеш-моб – в память о погибших в годы Великой Отечественной войны горожане выпустили в небо 1500 белых шаров.

Перед тем как выпустить в небо воздушные шары, рязанцы почтили минутой молчания память тех, кто ценой своей жизни подарил нам возможность жить в свободной и мирной стране.

Как и в прежние годы, вместе с белыми в небо улетели и разноцветные шары.