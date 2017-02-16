В отношении директора предприятия, производившего пищевые добавки «Пшеничная» и «Коньяк», возбуждено уголовное дело

Производство было организовано с нарушением технических регламентов и действующего законодательства.

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Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Инженерных Технологий», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

По данным следствия, с января по август 2016 года директор ООО «Центр Инженерных Технологий» организовал в рабочем посёлке Шилово в арендованном помещении производство и реализацию пищевых спиртосодержащих добавок-ароматизаторов «Пшеничная», «Изабелла» и «Коньяк». Производство было организовано с нарушением технических регламентов и действующего законодательства, в частности, использовался непищевой этиловый спирт, а также краситель с превышением норматива в 50 раз. Данная продукция при употреблении в пищу представляет угрозу жизни и здоровью человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.