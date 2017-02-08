В отделе соцзащиты по Московскому району Рязани начала работу клиентская служба

Служба позволит снизить нагрузку на сотрудников отдела и повысить качество обслуживания граждан.

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В среду, 8 февраля, в отделе социальной защиты населения по Московскому району Рязани начала работу клиентская служба.

Служба, рассказал руководитель отдела Юрий Куренов, призвана повысить качество работы с населением. Сейчас отдел обслуживает более 180 тыс. человек, в прошлом году было назначено 23 тыс. пособий. Нагрузка на сотрудников была большой, да и работать приходилось по старинке – по кабинетам. В клиентской службе созданы все условия для общения с гражданами – здесь работают 7 кабин, где можно сдать документы на получение мер социальной поддержки, а также получить необходимые консультации. Также есть стенды с необходимой информацией и зоны ожидания.

– Мы совместно с министерством социальной защиты выступали с инициативой открытия подобной службы. Такой пока нет в других отделах соцзащиты города. Мы считаем, что с открытием этой службы время ожидания в очереди сократится, повысится качество обслуживания – кроме этой службы людям не придётся обращаться больше никуда, – отметил Юрий Куренов.

В первый день работы клиентскую службу посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и министр социальной защиты населения Денис Боков. Они осмотрели помещения службы, пообщались с персоналом и гражданами.

– Мы улучшили качество обслуживания жителей самого большого района города. Сюда приходят люди с детьми, пожилые граждане. Создание таких условий, где можно задать специалистам вопросы, очень важно. Клиентская служба поможет гражданам получить качественные услуги, – сказала Елена Буняшина.

Сейчас часть социальных услуг можно также получить и через сеть МФЦ, подчеркнула заместитель председателя правительства. Будет продолжено и развитие клиентской службы.