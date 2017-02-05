В один из храмов Рязани прибыл ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца

Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в мире святых.

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В пятницу, 3 февраля, в Крестовоздвиженский храм Дашково-Песочне была принесена частица мощей святителя Николая Чудотворца. Поклониться святыне можно будет вплоть до 14 числа. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Встреча святых мощей стала значительным событием в духовной жизни всего прихода. Молебны с чтением акафиста будут совершаться во все дни пребывания святыни в храме после утреннего и вечернего богослужений. Поклониться частице мощей святителя Николая Чудотворца, помолиться о себе и своих ближних может любой желающий. Храм действует ежедневно с 7 до 19 часов.

Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в мире святых. С ним связывают свои чаяния моряки, путешественники, отцы, матери, дети, люди разных профессий и социального положения. В любых житейских нуждах в русском народе обращались к заступничеству свт. Николая.

Принесение ковчега с частицей мощей угодника Божия призвано лишний раз напомнить о тех непреходящих духовных ценностях, которые на протяжении тысячелетий сохраняет Православная Церковь. Придя поклониться мощам, припав к святыне, человек трудится для своего спасения, выражает святому своё почитание и упование на его помощь, на заступничество перед Богом как в этой жизни, так и в будущей.