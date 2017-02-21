В Общественной палате РФ состоялся пресс-завтрак с секретарём ОП РФ Александром Бречаловым

Рязанскую область на форуме представляла главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова.

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Во вторник, 21 февраля, в Общественной палате РФ состоялся пресс-завтрак с секретарём ОП РФ Александром Бречаловым и руководителем фонда президентский грантов «Перспектива» Александром Свининым.

Встреча в Москве состоялась в преддверии форума «Сообщество», который будет проходить в Ярославле 27 и 28 февраля.

Впервые за последние несколько лет форумная кампания стартует с ЦФО. Главный акцент всей форумной кампании – успешное взаимодействие власти, бизнеса и общества. Об этом и шла речь на встрече Бречалова с представителями бизнес-сообществ и СМИ. Рязанскую область на форуме представляла главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова.

Основными темами пресс-завтрака стали новшества форума «Сообщество», планы форумной кампании 2017 года, планы форума «Сообщество» в Ярославле, проект ОП РФ «Час с министром», актуальная повестка регионов, деятельность ОП РФ.