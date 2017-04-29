В Кремлёвском сквере в Рязани состоялся общегородской субботник

Порядок в сквере наводили Николай Любимов, Владислав Фролов, Олег Булеков, представители министерств региона и Рязанской епархии.

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В субботу, 29 апреля, в сквере на территории рязанского Кремля состоялся Всероссийский экологический субботник "Зелёная весна-2017". На уборку вышли руководители муниципальных образований, представители региональных министерств и ведомств, трудовых коллективов, общественных организаций, духовенство, школьники, студенты и волонтеры.

К ним присоединились врио губернатора Рязанской области Никоалй Любимов, глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, глава администрации Рязани Олег Булеков, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев.

Единый Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2017» приурочен к Году экологии в России. Он проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В течение месяца, начиная с 22 апреля, проводятся субботники, озеленение территорий, тематические акции и конкурсы. В Рязанском регионе проект активно реализуется во всех муниципальных образованиях. 29 апреля субботник состоялся в каждом районе области

Владислав Фролов призвал всех поучаствовать в субботниках города, а также признался, что в своём дворе уже навёл порядок.

- Мы в этом плане стараемся не отставать от других, - заявил глава Рязани.

Всего с начала весеннего месячника в Рязани состоялось 7 массовых акций по уборке и озеленению территорий областного центра. По данным управления благоустройства, в них приняло участие не менее 73 тысяч человек – жителей Рязани, сотрудников предприятий и учреждений города, коммунальных служб, было задействовано около 2 000 единиц техники коммерческих и муниципальных организаций.