В Кремле открылась выставка «Культура рязано-окских могильников»

Вниманию зрителей представлены вещи из нескольких исследованных некрополей.

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В пятницу, 27 января, в историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Культура рязано-окских могильников».

Некрополи финно-угорской культуры, которая существовала на территории Рязанского Поочья в эпоху раннего средневековья, являют собой яркой свидетельство о жизни, быте и верованиях народов, населявших когда-то территорию нашего и соседних регионов. На сегодняшний день, по словам заведующего отделом археологии РИАМЗ Дмитрия Иванова, насчитывается 40 памятников, в которых изучено около 3 тыс. погребений.

Итоги археологических исследований некрополей и стали основой начинающей работу выставки. Вниманию зрителей впервые представлены предметы, извлечённые из могильников. К сожалению, объёмы помещения, которое было выделено под экспозицию, не позволили показать всю коллекцию музея, однако наиболее яркие и интересные предметы в витринах всё же представлены.

– Зрители могут оценить мастерство ювелиров, которые создавали удивительные по красоте украшения для женщин и предметы обихода для мужчин. Мужские погребения рассказывают нам о типично военной культуре – здесь встречаются ремни, фибулы-застёжки для одежды, уздечки. Женские погребения богато снабжались различными украшениями – бусами, браслетами, – рассказал Дмитрий Иванов.

Начавшая работу выставка стала для заведующего отделом первой в новом статусе – на посту руководителя он сменил Василия Судакова, который продолжит работу в штате музея.

Выставка «Культура рязано-окских могильников» будет работать во Дворце Олега до мая.