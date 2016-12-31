В Касимове разыскивают пропавшего подростка

К поискам привлечены сотрудники полиции, добровольцы.

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В городе Касимов Рязанской области разыскивают пропавшего подростка. Информация об этом появилась в группе Типичный Касимов [LIVE KASIMOV] в социальной сети «Вконтакте».

14-летний Максим Саввин, проживающий на улице Чижова, утром 30 декабря ушёл из дома в школу №7 и с тех пор его местонахождение неизвестно.

К поискам привлечены сотрудники полиции, добровольцы.

Рост пропавшего – 1,7 метра, он худощавого телосложения, волосы короткие тёмные. Носит очки. В день пропажи на парне был надет пуховик тёмно-синего цвета, синие джинсы, коричневые ботинки.