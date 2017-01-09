В ДТП в Рязанской области погибли двое жителей Твери

В результате ДТП также пострадали двое детей и двое взрослых.

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Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности трагического ДТП, произошедшего утром 8 января на 344 километре трассы М-5 «Урал» в Шацком районе.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 05.35. 41-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Мицубиши Паджеро», выехала на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус», за рулём которого находился 39-летний житель Твери.

В результате аварии погибли водитель «Форда» и его 67-летняя пассажирка, также жительница Твери. 7-летний ребёнок, который находился на заднем сидении автомобиля, госпитализирован в больницу. В больницу также попали женщина-водитель, её 41-летний пассажир и ехавшая с ними на заднем сидении полуторогодовалая девочка.