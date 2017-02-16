В ДТП с грузовиком в Рязанской области погиб один из водителей

Столкнулись «Интернационал» с полуприцепом, «Газель» и легковой автомобиль «Фольксваген».

Главная новость

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП, произошедшего в среду, 15 февраля, в 19.30 на 316 километре трассы М-6 «Каспий» в Ряжском районе.

По данным Госавтоинспекции, 49-летний водитель из Пензенской области на справился с управлением грузовым автомобилем «Интернационал» и врезался в ехавшую навстречу «Газель», за рулём которой находился 42-летний тамбовчанин. После удара полуприцеп грузовика отцепился и въехал в «Фольксваген» под управлением 37-летнего водителя из Тамбова.

В результате аварии водитель «Газели» погиб на месте, водитель «Интернационала» доставлен в медицинское учреждение.