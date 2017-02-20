В День защитника Отечества «М5 Молл» приготовил для рязанцев большую праздничную программу

Все желающие смогут принять участие в сборке и разборке оружия и соревнованиях по подтягиванию, отведать солдатской каши и сфотографироваться с военной техникой, а также посмотреть праздничный концерт.

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В День защитника Отечества, 23 февраля, «М5 Молл» приготовил для рязанцев большую праздничную программу. Здесь можно будет принять участие в сборке и разборке оружия, побороться за приз в соревнованиях по подтягиванию, отведать солдатской каши, сфотографироваться с военной техникой, посмотреть показательные выступления представителей «крылатой пехоты» и рязанских спортсменов, а также праздничный концерт.

Праздник начнётся в 10.00 сразу на нескольких площадках торгового центра. У входа №2 откроется выставка военной техники, в галерее у магазина Ecco развернётся экспозиция «Средства десантирования», а в зоне Трёх фонтанов гости смогут принять участие в мастер-классе по разборке-сборке оружия. Оригинальные фотографии можно будет сделать в специальной фото-зоне в стиле «милитари».

В 12.00 начнутся открытые соревнования по подтягиванию, организованные Рязанской федерацией WorkOut. Все желающие смогут побороться за денежный приз, для этого нужно зарегистрироваться на состязания на страничке федерации в «ВКонтакте». Призовой фонд состязаний – 10000 рублей.

В это же время в зоне Трёх фонтанов начнутся показательные выступления воспитанников рязанской школы единоборств «Юпитер». Самбисты, дзюдоисты, боксёры и представители джиу-джитсу и тхэквондо покажут своё мастерство.

Приёмы рукопашного боя в 13.00 продемонстрируют десантники.

Затем в зоне Трёх фонтанов выступит ВИА «Контакт» РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова. После этого всех гостей праздника ожидает дегустация настоящей «солдатской» каши у входа №2.

Кульминацией праздника в 13.40 станет демонстрация приёмов ведения армейского рукопашного боя с оружием.

В 14.00 для гостей «М5Молл» сыграет военный оркестр Рязанского училища ВДВ.